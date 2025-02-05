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نيويورك تايمز عن السيناتور الجمهوري جوش هاولي: ويتكوف أكد لنا أن ترمب لا يريد إرسال أي قوات أمريكية إلى غزة

Lebanon 24
05-02-2025 | 15:51
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