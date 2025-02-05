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رويترز عن الخارجية الأميركية: السفن الحكومية الأميركية تستطيع الآن عبور قناة بنما دون رسوم

Lebanon 24
05-02-2025 | 23:25
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