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قائد حرس الثورة الإيراني: سكان غزة والضفة الغربية هم أصحاب الأرض الأصليون ومن يتوجب عليه ترك فلسطين هم من هاجروا إليها عنوة واحتلوها

Lebanon 24
06-02-2025 | 01:44
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