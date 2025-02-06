Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس لبنان للجنة مراقبة الهدنة الأممية: نشدد على تطبيق القرار 1701

Lebanon 24
06-02-2025 | 03:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون للجنة مراقبة الهدنة الأممية: نشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من أراضينا وإطلاق الاسرى اللبنانيين
lebanon 24
06/02/2025 12:05:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون شدد امام رئيس أركان هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة على تطبيق القرار ١٧٠١
lebanon 24
06/02/2025 12:05:55 Lebanon 24 Lebanon 24
عون عرض مع رئيس أركان هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة تطبيق القرار 1701
lebanon 24
06/02/2025 12:05:55 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة يبحث في اتصال مع نظيره الإسرائيلي آلية مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان
lebanon 24
06/02/2025 12:05:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:45 | 2025-02-06
04:43 | 2025-02-06
04:43 | 2025-02-06
04:42 | 2025-02-06
04:30 | 2025-02-06
04:29 | 2025-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24