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الدفاع السعودية: المناورات مع الجيش الأميركي تهدف لتعزيز التنسيق والتعاون وتطوير عمليات القيادة والسيطرة

Lebanon 24
06-02-2025 | 04:08
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