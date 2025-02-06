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الرئيس الإيراني: لا مكان للأسلحة النووية في الاستراتيجية الدفاعية الإيرانية ولدينا فتوى شرعية تحرم استخدام أسلحة الدمار الشامل

Lebanon 24
06-02-2025 | 05:48
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