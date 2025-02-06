10
o
بيروت
14
o
طرابلس
10
o
صور
11
o
جبيل
10
o
صيدا
11
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
3
o
بشري
8
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الرئيس الإيراني: لا مكان للأسلحة النووية في الاستراتيجية الدفاعية الإيرانية ولدينا فتوى شرعية تحرم استخدام أسلحة الدمار الشامل
Lebanon 24
06-02-2025
|
05:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان يوقعان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين
Lebanon 24
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان يوقعان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين
06/02/2025 14:30:18
06/02/2025 14:30:18
Lebanon 24
Lebanon 24
لافروف: لم نبدأ قط مناقشات حول ما يجب فعله بالأسلحة النووية أو إمكانية استخدامها
Lebanon 24
لافروف: لم نبدأ قط مناقشات حول ما يجب فعله بالأسلحة النووية أو إمكانية استخدامها
06/02/2025 14:30:18
06/02/2025 14:30:18
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الروسي: مخاطر تخلقها الدول الغربية على حدودنا قد تؤدي لبحث استخدام موسكو للأسلحة النووية
Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الروسي: مخاطر تخلقها الدول الغربية على حدودنا قد تؤدي لبحث استخدام موسكو للأسلحة النووية
06/02/2025 14:30:18
06/02/2025 14:30:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"Newsweek" تكشف: حان الوقت لتدمير برنامج الأسلحة النووية الإيراني!
Lebanon 24
"Newsweek" تكشف: حان الوقت لتدمير برنامج الأسلحة النووية الإيراني!
06/02/2025 14:30:18
06/02/2025 14:30:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة طقس لبنان يوم غد.. استعدوا لهذا الأمر
Lebanon 24
مفاجأة طقس لبنان يوم غد.. استعدوا لهذا الأمر
15:11 | 2025-02-05
05/02/2025 03:11:05
Lebanon 24
Lebanon 24
حالته الصحيّة تدهورت كثيراً... وفاة فنان بعدما بَقِيَ لعدّة أيّام في العناية المركزة (صورة)
Lebanon 24
حالته الصحيّة تدهورت كثيراً... وفاة فنان بعدما بَقِيَ لعدّة أيّام في العناية المركزة (صورة)
09:02 | 2025-02-05
05/02/2025 09:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
طوقٌ أمنيّ... هذا ما حدث في مستشفى اليوم
Lebanon 24
طوقٌ أمنيّ... هذا ما حدث في مستشفى اليوم
10:28 | 2025-02-05
05/02/2025 10:28:20
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إيرانية لنعيم قاسم.. مضمونها لافت!
Lebanon 24
رسالة إيرانية لنعيم قاسم.. مضمونها لافت!
12:15 | 2025-02-05
05/02/2025 12:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"ملثمون" يظهرون في بيروت.. ماذا رصد مواطنون؟
Lebanon 24
"ملثمون" يظهرون في بيروت.. ماذا رصد مواطنون؟
14:19 | 2025-02-05
05/02/2025 02:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
07:29 | 2025-02-06
الخارجية المصرية: بدء الإعداد لتنفيذ برامج التعافى المبكر وإعادة الإعمار بشكل يضمن بقاء الفلسطينيين في غزة على أرضهم
07:24 | 2025-02-06
الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية: شعبنا لن يتنازل عن شبر من أرضه في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية
07:20 | 2025-02-06
وزير خارجية إسرائيل: أخطرت مجلس حقوق الإنسان الأممي بأن إسرائيل ستنسحب منه
07:17 | 2025-02-06
الرئاسة الفلسطينية: شعبنا وقيادته لن يسمحا بتكرار نكبتي 1948 و1967 وسيفشلان أي مخطط يهدف إلى تصفية قضيته العادلة
07:16 | 2025-02-06
المتحدث باسم حماس حازم قاسم للتلفزيون العربي: نطالب بعقد قمة عربية طارئة لمواجهة مشروع التهجير
07:13 | 2025-02-06
المتحدث باسم حماس حازم قاسم للتلفزيون العربي: نطالب مختلف الأطراف الفلسطينية بوحدة الصفوف لمواجهة مشروع ترامب
فيديو
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
02:55 | 2025-01-31
06/02/2025 14:30:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
01:32 | 2025-01-31
06/02/2025 14:30:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
06/02/2025 14:30:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24