Advertisement

أخبار عاجلة

الحكومة البريطانية: استدعاء السفير الروسي لاجتماع لإلغاء اعتماد أحد الدبلوماسيين الروس ردا على خطوة مماثلة

Lebanon 24
06-02-2025 | 07:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الروسي يصف تصريحات ترامب بشأن غزة بأنها "مظهر من مظاهر ثقافة الإلغاء الغربية"
lebanon 24
06/02/2025 20:11:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون تسلم من السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف رسالة تهنئة بانتخابه من الرئيس فلاديمير بوتين
lebanon 24
06/02/2025 20:11:03 Lebanon 24 Lebanon 24
المخابرات الروسية تقول إن الاستفزازات الأميركية والبريطانية تهدف لدفع روسيا لإخلاء قواعدها العسكرية في سوريا
lebanon 24
06/02/2025 20:11:03 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الروسي باق في دمشق ويواصل أداء مهامه
lebanon 24
06/02/2025 20:11:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:03 | 2025-02-06
13:00 | 2025-02-06
12:39 | 2025-02-06
12:22 | 2025-02-06
12:20 | 2025-02-06
12:15 | 2025-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24