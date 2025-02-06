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ترامب: إدارة بايدن عكست كل ما فعلته ورفعت العقوبات عن إيران وسمحت لها بإعادة بيع نفطها
Lebanon 24
06-02-2025
|
09:49
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