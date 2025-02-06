Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز: وزارة الخزانة الأميركية تصدر عقوبات جديدة تستهدف شركات الطاقة والشحن والنفط الإيرانية

Lebanon 24
06-02-2025 | 10:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الخزانة الأميركية: فرضنا عقوبات جديدة مرتبطة بإيران وتستهدف شركات في مجالات الطاقة والشحن والنفط
lebanon 24
06/02/2025 23:06:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية بشأن العقوبات الأميركية الجديدة على قطاع الطاقة الروسي: إجراءات واشنطن العدائية لن تمر من دون رد
lebanon 24
06/02/2025 23:06:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخزانة الأميركية: فرض عقوبات جديدة على روسيا
lebanon 24
06/02/2025 23:06:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوداني: نستنكر القرار الجائر لوزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان
lebanon 24
06/02/2025 23:06:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:05 | 2025-02-06
15:56 | 2025-02-06
15:45 | 2025-02-06
15:45 | 2025-02-06
15:37 | 2025-02-06
15:10 | 2025-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24