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رويترز: وزارة الخزانة الأميركية تصدر عقوبات جديدة تستهدف شركات الطاقة والشحن والنفط الإيرانية
Lebanon 24
06-02-2025
|
10:32
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