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رويترز: وفد أميركي سيحمل خلال زيارته إلى لبنان تحذيرا شديد اللهجة من نفوذ حزب الله في تشكيل الحكومة

Lebanon 24
06-02-2025 | 11:01
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