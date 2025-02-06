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"لبنان 24": انطلاق سيارات الصليب الأحمر إلى المستشفى الذي يتواجد فيه المخطوفون من الجيش السوري لنقلهم وتسليمهم للجيش السوري عبر معبر جوسية الحدودي

Lebanon 24
06-02-2025 | 14:44
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