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نتنياهو: إسرائيل لن تقبل بالوضع الذي كان قائما في غزة ولن تسمح للسلطة الفلسطينية بإدارة القطاع

Lebanon 24
06-02-2025 | 15:02
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