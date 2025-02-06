Advertisement

أخبار عاجلة

إذاعة الجيش الإسرائيلي: إسرائيل تهاجم جنوب وعمق لبنان بعد خروقات حزب الله ومحاولات تهريب أسلحة من الحدود السورية

Lebanon 24
06-02-2025 | 16:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: الأهداف التي تم قصفها منها طرق على الحدود السورية اللبنانية تستخدم في تهريب الأسلحة لحزب الله
lebanon 24
07/02/2025 01:51:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قوات "الفرقة 91" دمرت البنية التحتية لمخازن الأسلحة التابعة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
lebanon 24
07/02/2025 01:51:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مهاجمة بنى تحتية للعبور على الحدود السورية - اللبنانية يستخدمها حزب الله
lebanon 24
07/02/2025 01:51:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: الغارة التي وقعت في وقت سابق على جنوب لبنان كانت تستهدف أسلحة في مركبة يستخدمها حزب الله
lebanon 24
07/02/2025 01:51:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:28 | 2025-02-06
18:28 | 2025-02-06
18:26 | 2025-02-06
18:07 | 2025-02-06
17:59 | 2025-02-06
17:58 | 2025-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24