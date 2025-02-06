Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت: حكومة نتنياهو لم تفعل ما يكفي لإطلاق سراح الرهائن

Lebanon 24
06-02-2025 | 17:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجلس النواب الأميركي يصوت بمعاقبة الجنائية الدولية احتجاجا على إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بسبب الحملة الإسرائيلية في قطاع غزة
lebanon 24
07/02/2025 01:52:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت: السيطرة على الضفة الغربية ضرورة أمنية واستراتيجية لوجود إسرائيل
lebanon 24
07/02/2025 01:52:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت خلال محادثات بواشنطن: علينا إعادة المختطفين وهي المهمة المتبقية لنا
lebanon 24
07/02/2025 01:52:46 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: نسعى لإطلاق سراح جميع الرهائن وتدمير حماس
lebanon 24
07/02/2025 01:52:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:28 | 2025-02-06
18:28 | 2025-02-06
18:26 | 2025-02-06
18:07 | 2025-02-06
17:59 | 2025-02-06
17:58 | 2025-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24