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غالانت: نتنياهو طلب تأجيل الموعد النهائي لتصفية نصر الله لأنه كان يتحدث في الأمم المتحدة

Lebanon 24
06-02-2025 | 18:28
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