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الجزيرة: قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل فلسطينيا خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرقي نابلس بالضفة الغربية

Lebanon 24
07-02-2025 | 00:13
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