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نائب المبعوث الخاص للشرق الأوسط مورغان أورتاغس بعد لقائها الرئيس جوزاف عون: رأيت حماسة كبيرة من الجالية اللبنانية في أميركا بشأن مستقبل لبنان

Lebanon 24
07-02-2025 | 04:42
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