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باسيل: رئيس الحكومة المُكلف أعطى بعض الأفرقاء ما يريدون من حصص وزارية وكان ذلك واضحاً وقد اخذ القرار بالتسمية عن السنة والمسيحيين

Lebanon 24
07-02-2025 | 05:13
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