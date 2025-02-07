عون: المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة تكاد تصل الى خواتيمها على أن تتمتع الحكومة بالانسجام والقدرة على تحقيق تطلعات اللبنانيين وآمالهم وفق ما ورد في خطاب القسم

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