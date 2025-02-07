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الأمن العام السوري يمنع التجول بالمظاهر العسكرية أو حمل الأسلحة للعسكريين والمدنيين في الأماكن العامة في إدلب (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
07-02-2025 | 06:35
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