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الوكالة العُمانية: وزير الخارجية ونظيره المصري يؤكدان أهمية سيادة الشعب الفلسطيني على أرضه

Lebanon 24
07-02-2025 | 08:02
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