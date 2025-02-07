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القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي: التقديرات تشير إلى أن قائمة الرهائن سيتم تسليمها خلال ساعات قليلة

Lebanon 24
07-02-2025 | 11:42
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