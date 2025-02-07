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حماس تعلن أسماء 3 رهائن ستفرج عنهم السبت

Lebanon 24
07-02-2025 | 12:23
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أعلنت كتائب عز الدين القسام، وهي الجناح المسلح لحركة حماس، الجمعة، أسماء ثلاثة رهائن إسرائيلين ستفرج عنهم السبت في قطاع غزة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة على صفحته على تليغرام إن الرهائن الذين تقرر الإفراج عنهم هم لياهو شرابي، وأور ليفي وأوهاد بن عامي.
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ولم تؤكد إسرائيل بعد تلقي قائمة بأسماء الرهائن الثلاثة.

ونقل مراسل سكاي نيوز عربية عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن "القائمة التي سلمتها حماس بشأن الرهائن المقرر إطلاق سراحهم غدا تستوفي الشروط".

من جانب آخر، أكدت حماس أنه من المتوقع أن تفرج إسرائيل عن 183 أسيرا فلسطينيا غدا السبت.

والثلاثاء، أعلن المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع، بدء محادثات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. (سكاي نيوز)
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