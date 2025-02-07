Advertisement

أخبار عاجلة

ترامب: سأناقش مع اليابان الملف الكوري الشمالي

Lebanon 24
07-02-2025 | 12:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الملف الحكومي أسير مطالب الحقائب والتوزير.. جدول اعمال موفدة ترامب جنوبي بامتياز
lebanon 24
07/02/2025 20:38:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: كندا وافقت على ضمان أمن حدودنا الشمالية والعمل لوقف تدفّق المخدرات
lebanon 24
07/02/2025 20:38:29 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو قبل توجهه إلى واشنطن: سأناقش مع ترامب الانتصار على حماس واستعادة المختطفين والتصدي للمحور الإيراني
lebanon 24
07/02/2025 20:38:29 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا تعلن انسحاب الجنود الكوريين الشماليين من كورسك
lebanon 24
07/02/2025 20:38:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:23 | 2025-02-07
13:16 | 2025-02-07
13:14 | 2025-02-07
13:13 | 2025-02-07
12:54 | 2025-02-07
12:53 | 2025-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24