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الإعلام الحكومي في غزة: 15 شاحنة وقود فقط تدخل يوميا في حين ينص الاتفاق على 50

Lebanon 24
07-02-2025 | 13:54
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