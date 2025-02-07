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البنتاغون: الخارجية الأميركية توافق على بيع محتمل لذخائر ومجموعات توجيه لإسرائيل بقيمة 6.75 مليار دولار

Lebanon 24
07-02-2025 | 15:41
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