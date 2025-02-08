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إذاعة الجيش الإسرائيلي: المؤسسة الأمنية تؤكد أنها ستمنع اليوم أي مسيرات احتفالية بخروج الأسرى الفلسطينيين

Lebanon 24
08-02-2025 | 00:12
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