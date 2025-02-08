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الجيش الإسرائيلي: تلقينا إخطارا من الصليب الأحمر ببدء التحرك لتسلم الرهائن
Lebanon 24
08-02-2025
|
03:11
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