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الخارجية الفلسطينية: ندين التصريحات الإسرائيلية العنصرية التي طالبت بدولة فلسطينية على الأراضي السعودية

Lebanon 24
08-02-2025 | 08:38
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