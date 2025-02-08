المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية: الرئيس عون وقّع مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة ووقّع مع الرئيس المكلّف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيراً

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