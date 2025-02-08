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أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية يتلو مرسوم إستقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي
Lebanon 24
08-02-2025
|
08:59
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