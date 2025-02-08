Advertisement

أخبار عاجلة

مكية يعلن تشكيل حكومة جديدة للبنان برئاسة نواف سلام

Lebanon 24
08-02-2025 | 09:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العدل الدولية: كان من المقرر أن تنتهي فترة نواف سلام بصفته عضوا بالمحكمة ورئيسا لها في 5 شباط 2027 ولكن انشغاله برئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة غير الأمور
lebanon 24
08/02/2025 19:07:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس نجيب ميقاتي يتصل برئيس الحكومة الدكتور نواف سلام مهنئاً بتشكيل الحكومة الجديدة ومتمنيا له وللوزراء التوفيق في مهامهم
lebanon 24
08/02/2025 19:07:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان يستقبل رئيس الحكومة المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام
lebanon 24
08/02/2025 19:07:28 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب عبد الكريم كبارة بعد لقاء الرئيس المكلّف نواف سلام: تمنّيتُ من الرئيس المكلف تشكيل حكومة سريعة تتضمن وجوهًا جديدة توحي بالثقة وتخصيص مشاريع إنمائية لطرابلس
lebanon 24
08/02/2025 19:07:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:05 | 2025-02-08
11:57 | 2025-02-08
11:54 | 2025-02-08
11:54 | 2025-02-08
11:53 | 2025-02-08
11:53 | 2025-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24