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السفارة الأميركية في لبنان: نحث على صياغة بيان وزاري ينفذ الإصلاحات اللازمة

Lebanon 24
08-02-2025 | 10:09
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