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واللا عن مصادر: تقديرات إسرائيلية بأن حماس تريد الإفراج عن 3500 أسير فلسطيني في المرحلة المقبلة

Lebanon 24
08-02-2025 | 12:13
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