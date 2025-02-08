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رويترز: العملة الإيرانية تهبط إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار الأميركي

Lebanon 24
08-02-2025 | 12:44
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