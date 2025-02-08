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دولة الإمارات تدين التصريحات غير المقبولة والمستفزة لنتنياهو بشأن إقامة دولة فلسطينية في أراضي المملكة العربية السعودية

Lebanon 24
08-02-2025 | 14:00
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