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الجيش الإسرائيلي: سنبدأ مناورات الأحد في الضفة الغربية وغور الأردن ومنطقة البحر الميت وهضبة الجولان

Lebanon 24
08-02-2025 | 16:00
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