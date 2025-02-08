Advertisement

أخبار عاجلة

ماكرون: نؤكد أهمية مساهمة جميع الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان

Lebanon 24
08-02-2025 | 16:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ماكرون يحض كل الأطراف على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
lebanon 24
09/02/2025 09:47:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية: نؤكد التزامنا باتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان وعلى حزب الله الانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني
lebanon 24
09/02/2025 09:47:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: فرنسا ستحشد الدعم الدولي للجيش اللبناني لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاق وقف إطلاق النار
lebanon 24
09/02/2025 09:47:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: ناضلنا دبلوماسيا من أجل تحقيق وقف إطلاق النار في لبنان
lebanon 24
09/02/2025 09:47:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:36 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:42 | 2025-02-09
02:41 | 2025-02-09
02:28 | 2025-02-09
02:27 | 2025-02-09
02:18 | 2025-02-09
02:08 | 2025-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24