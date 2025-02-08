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الخارجية السعودية: السلام الدائم لن يتحقق إلا بقبول مبدأ التعايش السلمي من خلال حل الدولتين

Lebanon 24
08-02-2025 | 23:42
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