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أمين عام مجلس التعاون الخليجي: ندعو المجتمع الدولي للوقوف بشكل حاسم بوجه التصريحات الإسرائيلية العدوانية

Lebanon 24
09-02-2025 | 01:31
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