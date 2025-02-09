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البطريرك الراعي: جميع الوزراء واعدون ونتمنّى لهم النجاح في المهام الكبيرة التي تنتظرهم

Lebanon 24
09-02-2025 | 04:41
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البطريرك الراعي: الحياد مطروح لإنقاذ وحدة لبنان فالبلد باقٍ في جميع الأحوال لكننا نريد أن يبقى لبناننا وليس الحياد مشروعاً مناقضاً للخصوصيات وللقناعات الذاتية المختلفة فهو نظام وجود يحمي التعددية بكل أبعادها
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09/02/2025 14:10:30 Lebanon 24 Lebanon 24
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09/02/2025 14:10:30 Lebanon 24 Lebanon 24
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09/02/2025 14:10:30 Lebanon 24 Lebanon 24
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