القناة 7 الإسرائيلية: الحكومة طلبت من بن غفير تأجيل عرض قانون تشجيع الهجرة من غزة على لجنة التشريع الوزارية لمدة أسبوعين حتى يناقشه المجلس الوزاري المصغر

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