البطريرك الراعي: أوقفوا التمادي في المماطلة وفي إسقاط السلطة القضائية وفي فقدان السيادة والكرامة وفي الاعتداء على الدستور وفي الأزمة السياسية وقد اختنق الشعب من الجمود فقدّموا له حلاً

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