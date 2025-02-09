البطريرك الراعي: الحياد مطروح لإنقاذ وحدة لبنان فالبلد باقٍ في جميع الأحوال لكننا نريد أن يبقى لبناننا وليس الحياد مشروعاً مناقضاً للخصوصيات وللقناعات الذاتية المختلفة فهو نظام وجود يحمي التعددية بكل أبعادها

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