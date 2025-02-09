كتائب شهداء الأقصى - طولكرم: فجّرنا عدداً من العبوات المعدة مسبقاً في جنود وآليات الجيش الاسرائيلي في عدة محاور بمخيم نور شمس شرق المدينة وحققنا إصابات مباشرة

Lebanon 24