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وزير الخارجية السعودي ونظيره الأوكراني يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية ومستجدات الأزمة الأوكرانية - الروسية

Lebanon 24
09-02-2025 | 05:48
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