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القناة 12 الإسرائيلية: مجموعة قرصنة إيرانية تدعي أنها اخترقت موقع شرطة إسرائيل وسرقت 2.1 تيرا بايت من المواد تشمل أفلاما وصورا

Lebanon 24
09-02-2025 | 07:02
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