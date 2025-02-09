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"لبنان 24": اقدمت قوات الجيش الاسرائيلي بواسطة جرافة ودبابة على رفع سواتر ترابية قطعت فيها الطرقات التي تربط رب ثلاثين ببلدة العديسة
Lebanon 24
09-02-2025
|
08:02
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