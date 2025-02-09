Advertisement

أخبار عاجلة

الصليب الأحمر لسكاي نيوز عربية: الوضع المأساوي في قطاع غزة مستمر ويجب رفع وتيرة دخول المساعدات

Lebanon 24
09-02-2025 | 11:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لـ"سكاي نيوز": شمال قطاع غزة يفتقر إلى كل مقومات الحياة وهو بحاجة لتكثيف المساعدات الإنسانية
lebanon 24
09/02/2025 23:27:23 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: الصليب الأحمر تلقى إخطارا لدخول غزة وتسلم الرهينات الاسرائيليات الـ 4
lebanon 24
09/02/2025 23:27:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة لسكاي نيوز عربية: استقبلنا أكثر من 1500 شاحنة من المساعدات في غزة خلال اليومين الأولين من الهدنة
lebanon 24
09/02/2025 23:27:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: الرهائن الثلاثة في طريقهم إلى نقطة الالتقاء مع قواتنا داخل قطاع غزة بعد تسليمهم إلى الصليب الأحمر
lebanon 24
09/02/2025 23:27:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:53 | 2025-02-09
15:05 | 2025-02-09
15:02 | 2025-02-09
14:52 | 2025-02-09
14:44 | 2025-02-09
14:37 | 2025-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24