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أخبار عاجلة
"لبنان 24": عملية نسف كبيرة نفذها الجيش الاسرائيلي في بلدة يارون
Lebanon 24
09-02-2025
|
14:16
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